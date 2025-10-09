За даними EUObserver, 19-й пакет санкцій продовжує блокувати Словаччина.

Угорщина більше не виступає проти заборони імпорту російського газу в рамках 19-го пакету санкцій. При цьому нові енергетичні обмеження стосовно Росії досі не підтримує Словаччина, повідомляє EUObserver з посиланням на дипломатів, обізнаних з деталями перемовин.

За даними співрозмовників видання, посол Угорщини в ЄС не виступив проти ембарго на постачання російського скрапленого газу, попри те, що Будапешт раніше намагався домогтися вийнятку для себе.

Разом з тим, видання зазначає, що нові антиросійські санкції відмовився погоджувати посол Словаччини у ЄС.

"Він відмовився погоджуватися на нові санкції проти Росії на тій підставі, що політика ЄС щодо зміни клімату зашкодить словацькій автомобільній промисловості", - розповів журналістам один з дипломатів, обізнаний з деталями перемовин.

Видання зазначає, що блокувати новий пакет антиросійських санкцій потенційно може також Австрія. Офіційний Відень прагне отримати дозвіл на розмороження 2 мільярдів євро російських активів в якості компенсації для "Райффайзен Банк" за штраф, накладений Росією. Але жодна з 26 інших країн-членів не підтримала цю пропозицію, зазначають джерела видання.

Разом з тим, журналісти звертають увагу, що інші положення 19-го пакету санкцій вже були неофіційно узгоджені. Йдеться про внесення до чорного списку ще щонайменше 31 фізичної та юридичної особи, причетних до російських військових дій, понад 120 російських нафтових танкерів "тіньового флоту", а також посилення обмежень на російський банківський сектор.

"Залишилося з'ясувати, чи готова Австрія померти за ("Раффайзен банк", - УНІАН), але дипломати очікують, що Словаччина піде на поступки або до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 20 жовтня, або на саміті ЄС 23 жовтня", - підсумовує видання.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Єврокомісія 19 вересня презентувала 19-й пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачає заборону на імпорт скрапленого газу з РФ.

Блок планує остаточно попрощатися з російською нафтою та газом до 2028 року. Наразі тривають перемовини про технічні зміни напередодні голосування за законорпроєкт про заборону імпорту російської нафти та газу до ЄС.

Єврокомісія також планує додатково стимулювати країни відмовитися від російської нафти. Для цього вона пропонує запровадити мита на російське "чорне золото".

