Суперечливий стиль керівництва став на заваді премії миру.

Незважаючи на активні зусилля Дональда Трампа, його шанси отримати Нобелівську премію миру залишаються сумнівними. За словами інсайдерів, суперечливий стиль керівництва колишнього президента США та його політика суперечать ідеалам премії, закладеним засновником Альфредом Нобелем, пише The Telegraph.

Трамп активно лобіював свою кандидатуру, стверджуючи, що "завершив" шість війн, і навіть тиснув на Норвезький Нобелівський комітет. Свої претензії він аргументує Авраамськими угодами 2020 року, а також участю у врегулюванні конфліктів між Індією та Пакистаном, Руандою та Конго, Вірменією та Азербайджаном, а також Таїландом та Камбоджею.

Проте критики вважають його роль перебільшеною. Інсайдери зазначають, що військова позиція Трампа, скорочення міжнародної допомоги США та запровадження світових тарифів суперечать принципам міжнародної гармонії, які мала на меті премія.

Хенрік Берг Харпвікен, секретар Нобелівського комітету, запевнив, що будь-які кампанії тиску на комітет не впливають на рішення.

"Наші процедури створені для того, щоб ізолювати фактичні обговорення від дебатів у ЗМІ та інших можливих впливів", — додав він.

Попри досягнення Трампа у встановленні мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС, експерти вважають, що цього може бути недостатньо для нагороди у 2025 році. Лише суттєвий прорив у мирному процесі може підвищити його шанси наступного року.

Обговорення комітету є засекреченими протягом 50 років, а це означає, що подробиці дебатів щодо кандидатури Трампа стануть відомі не раніше 2075 року.

Трамп і Нобель - що відомо

Нагадаємо, що Дональд Трамп бореться за Нобелівську премію миру. Президент США уже отримав номінації від Пакистану, Камбоджі, Ізраїлю та американських республіканців. Білий дім у своїх заявах також наполягає, що "давно час" нагородити президента.

Водночас Трамп заявив, що для США буде "великою образою", якщо він не отримає Нобелівську премію миру за свою дипломатичну діяльність.

