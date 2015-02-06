ОБСЄ зафіксувала на підконтрольній ”ДНР” території військовий табір з танками
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксувала на підконтрольній території бойовикам ”ДНР” військовий табір з важкою технікою без розпізнавальних знаків.
Про це йдеться в денному звіті місії ОБСЄ, опублікованому в п`ятницю.
”На східних околицях Донецька, спеціальна моніторингова місія бачила один танк Т-72 без розпізнавальних знаків, який рухався в західному напрямку міста. На підконтрольній території ”ДНР” СММ зафіксувала військовий табір, де було 14 танків Т-72 та 7 бойових машин піхоти БМП-1, які всі були також без розпізнавальних знаків”, - відзначається в повідомленні.
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Водночас, спостерігачі в зазначеному військовому таборі бачили сім наметів середнього розміру без розпізнавальних знаків, а також місця для стрільби.
Окрім того, на захід від населеного пункту Петрівське (70 км на південний схід та схід, територія пілконтрольна ”ДНР”), місія зафіксувала два танки Т-72 без розпізнавальних знаків на блокпосту.