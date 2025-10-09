Рішення підтримали 272 нардепи.

Верховна Рада ухвалила закон, яким, зокрема, дозволяється бронювання підприємствами військовозобовʼязаних працівників, що не мають військово-облікових документів, не уточнили дані або перебувають у розшуку.

Відповідний закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану був ухвалений у другому читанні 272 голосами народних депутатів.

Згідно з проєктом закону, бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи він не перебуває на військовому обліку, чи не уточнив персональні дані, а також якщо такий працівник перебуває у розшуку ТЦК.

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Раніше забронювати працівника, який знаходиться у розшуку, було неможливо. Право на бронювання мали лише військовозобов'язані, які перебувають на військовому обліку, мають офіційне працевлаштування, уточнили свої військово-облікові дані і не перебували у розшуку.

У вересні 2025 року Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу. Так, уряд дозволив бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах тепер застосовується на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

