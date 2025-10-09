Це скорочення торкнеться 9 миротворчих операцій.

Організація Об'єднаних Націй планує скоротити чисельність своїх миротворців на чверть у дев'яти операціях по всьому світу в найближчі місяці. Як пише Reuters, причиною є брак коштів, а також невизначеність щодо майбутнього фінансування з боку США.

"Загалом, нам доведеться скоротити... близько 25% від загальної кількості наших миротворчих військ і поліцейських, а також їх спорядження, і це також торкнеться великої кількості цивільного персоналу місій", - заявив Reuters представник ООН.

Він додав, що це становитиме від 13 000 до 14 000 військовослужбовців і поліцейських.

Зачеплені миротворчі операції проводяться в Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Косові, на Кіпрі, у Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, у демілітаризованій зоні на Голанських висотах між Ізраїлем і Сирією, а також в Аб'єї - адміністративному районі, що перебуває під спільним управлінням Південного Судану і Судану.

Видання нагадує, що Вашингтон є найбільшим спонсором миротворчих операцій ООН, на його частку припадає понад 26% фінансування, за ним іде Китай, який платить майже 24%. Ці виплати не є добровільними.

При цьому, як зазначив інший представник ООН, заборгованість США до початку нового фінансового року 1 липня становила 1,5 мільярда доларів. Тепер Вашингтон винен ще 1,3 мільярда доларів, у результаті чого загальна сума заборгованості перевищила 2,8 мільярда доларів.

Водночас перший представник ООН повідомив, що США заявили ООН про швидке погашення заборгованості в розмірі 680 мільйонів доларів.

Трамп і ООН

У серпні президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку скасував близько 800 мільйонів доларів фінансування миротворчих операцій, виділених на 2024 і 2025 роки.

Під час останнього виступу на Генасамблеї Трамп висміяв ООН за неналежну організацію заходу. Також він поставив під сумнів сенс існування організації, заявивши, що в неї є величезний потенціал, який вона не використовує. Трамп заявив, що все що робить ООН - це пише різкі листи, за якими не слідують дії, а порожні слова, як зазначив Трамп, не закінчують війни.

