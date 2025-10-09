Таку заяву було зроблено перед 80-ї річниці заснування правлячої в Північній Кореї партії.

У Північній Кореї заявили про тверду солідарність з позицією РФ щодо кризи в Україні та повну підтримку військових операцій Москви. Про це повідомило державне інформаційне агентство KCNA, передає Reuters.

Відомо, що про це йдеться у спільній заяві КНДР та Росії у четвер.

"Заяви зроблено напередодні 80-ї річниці заснування правлячої в Північній Кореї партії "Трудящі Кореї", яка відзначатиметься у п'ятницю", - зазначили у Reuters.

Відео дня

КНДР і Росія - останні новини

Раніше Yonhap писало, що КНДР озброїла Росію на майже $10 млрд, отримавши у відповідь у 8 разів менше. Виявилося, що внесок Північної Кореї перевищує третину її річного ВВП, тоді як Росія віддячила продовольством, нафтопродуктами, невеликою кількістю засобів ППО, глушниками GPS та, можливо, кількома бойовими літаками.

Водночас журналісти зазначають, що поглиблення військової співпраці між двома ізольованими режимами становить ризик для стабільності у Східній Азії та може мати довгострокові наслідки.

Також у вересні російський диктатор Володимир Путін подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за "хоробрість" солдатів Північної Кореї, які воюють проти України. Зокрема він висловив вдячність тисячам солдатів КНДР, які воюють за РФ, за "визволення" Курської області, яку Україна захопила минулого літа.

Вас також можуть зацікавити новини: