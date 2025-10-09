Туристів попереджають про складнощі в поїздках містом.

Так званий "set-jetting", тобто відвідування туристами місць, побачених ними у фільмах чи серіалах, не втрачає актуальності вже багато років. Однак поки фанати штурмують чарівні місця з кіноекранів, місцеві жителі та туристична інфраструктура страждають.

Тепер список жертв кіношного туризму ризикує поповнити ірландська столиця Дублін, яка й без того потерпає від натовпів і браку доступного житла.

Як пише Daily Mail, популярність свіжого серіалу Netflix "Будинок Гіннесів" (House of Guinness) спровокувала сплеск відвідувань Дубліна на 551%. У зв'язку з цим експерти попереджають, що мандрівникам слід враховувати один важливий фактор на дорогах.

У серіалі, що розповідає правдиву історію ірландської сім'ї, яка заснувала броварню Guinness, показано багато знакових пам'яток, включно з броварнями St James' Gate і Guinness storehouse. І тепер місто очікує, що величезна кількість мандрівників приїде в ірландську столицю, щоб відвідати їх і попутно познайомитися з містом.

Однак, згідно зі свіжими дослідженнями, Дублін посідає п'яте місце у світі за складністю навігації на автомобілі, тож водіям слід бути пильними.

Дублін з населенням 2,1 мільйона осіб щорічно приймає 6,6 мільйона іноземних туристів, посідаючи десяте місце в списку найбільш перевантажених міст світу за версією TomTom з рівнем завантаженості 47%. У середньому водії по всьому місту втрачають 155 годин на рік через затори, а поїздка на 10 км займає майже 33 хвилини.

Щоб допомогти туристам швидше зорієнтуватися в місті й уникнути неприємних ситуацій, директор компанії Nationwide Vehicle Contracts Кіт Хоуз поділився порадами щодо навігації на складних дорогах Дубліна.

Насамперед він радить водіям приділити час плануванню і складанню карти маршруту до прибуття в Дублін, оскільки це допоможе адаптуватися до ситуації, якщо вони зіткнуться з потенційними перешкодами, як-от дорожні роботи та об'їзди.

Експерт також закликав гостей використовувати річку Ліффі у своїх інтересах, оскільки вона розділяє північну і південну частини міста на дві частини: "Якщо сумніваєтеся, слідуйте цим маршрутом, щоб переконатися, що ви перебуваєте на потрібній вам стороні міста".

Крім того, водіям, які приїжджають у Дублін, слід звертати увагу на схожі за звучанням назви вулиць, наприклад, "Кемден-стріт" і "Кемден-роу", щоб не заблукати.

Ще один обов'язковий помічник водіїв і пішоходів під час навігації в Дубліні – це офлайн-мапи, які забезпечують надійну навігацію навіть без мобільного сигналу чи інтернет-з'єднання, адже воно може бути нестабільним у деяких районах.

Які ще місця з кіно страждають через туристів

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики InsureandGo встановили, що французька столиця Париж є найбільш згадуваним у кіно та серіалах містом світу. Тож не дивно, що туристи масово штурмують його з року в рік – і жителів деяких міських районів це не на жарт сердить.

Ще одне місто, що страждає від масового туризму, – це хорватський курорт Дубровник, де в особливо "гарячі" дні на одного місцевого жителя випадає 36 туристів. Багато в чому популярності міста сприяв успіх серіалу "Гри престолів", який там частково знімали.

