Порошенко схвалив ратифікацію угоди з ЄС щодо реформи правоохоронних органів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Цей закон № 142–VIII, прийнятий Верховною Радою 4 лютого, дасть змогу виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності зазначеною Угодою.

Європейський Союз надаватиме допомогу у реформуванні сектору безпеки України (структури МВС, включно з міліцією і Національною гвардією, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України). Також Угода передбачає моніторинг реалізації рішень та імплементації законодавства у сфері реформування безпекового сектору, підтримку реформ шляхом проведення тренінгів та навчання персоналу причетних органів державної влади.

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Законом ратифіковано відповідну угоду, підписану 17 листопада 2014 року у Брюсселі, яка набирає чинності від дня отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності Угодою.

Як зазначається в інформаційній довідці щодо Консультативної місії, 22 липня 2014 року Радою ЄС із закордонних справ було прийняте рішення щодо розгортання Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine (EUAM Ukraine).

Згідно з рішенням, штаб місії базуватиметься в Києві. Фінансування діяльності місії здійснюється за рахунок бюджету ЄС та добровільних внесків держав-членів і третіх країн. Мандат місії триватиме 2 роки.

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Загальний контроль за діяльністю КМЄС в Україні здійснюється Політико-безпековим комітетом ЄС, а поточне керівництво – головою місії. Головою місії призначено Кальмана Міжея, який у 2007-2011 роках був спеціальним представником ЄС з питань Молдови та відповідав за політику ЄС щодо придністровського врегулювання.

Перебування та функціонування місії ЄС в Україні регулюватиметься Угодою між Україною та Євросоюзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні), яка є необхідною умовою повноцінного розгортання КМЄС в Україні, зокрема придбання приміщення, транспортних засобів, найм місцевого персоналу, налагодження зв'язку тощо.

Мета місії - посилення спроможностей України у врегулюванні кризи шляхом реформування правоохоронних органів з пріоритетом на забезпеченні верховенства права з метою відновлення довіри і підтримки населення; удосконалення системи управління правоохоронними органами із забезпеченням демократичного контролю.

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Серед завдань місії - створення концептуальних рамок для планування та імплементації реформ зі створення діючих у правовому полі цивільних органів безпеки та правоохоронних органів; реорганізація та реструктуризація органів безпеки; навчання і надання дорадчої та консультативної допомоги цивільним органам безпеки України у розробці оновлених стратегій, доктрин з наступною імплементацією всеохоплюючих і пов′язаних між собою реформ; налагодження координації між правоохоронними органами, судовою системою, органами безпеки та охорони кордону, оборонними структурами.

Водночас місія не займатиметься реформуванням у сфері оборони, оскільки цим напрямом опікується НАТО. Однак для виконання функції координації діяльності секторів безпеки та оборони в місії ЄС працюватимуть радники з питань оборони.

Серед напрямів діяльності - надання центральним органам влади консультацій на стратегічному рівні, з питань вироблення стратегій і доктрин у секторі безпеки; підтримка розвитку антикорупційної стратегії, включаючи допомогу українській владі у протидії корупції та формуванні процесу контролю. На усіх напрямах буде надаватися особлива увага протидії корупції і забезпеченню прав людини.

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На початковій стадії польові офіси Місії будуть розташовані у ключових регіонах, зокрема, Одесі, Харкові, Львові та ін. Команди інструкторів виїжджатимуть до регіонів.

Місія проходитиме у три етапи. Перший етап - всеохоплююче планування реформи цивільного сектору безпеки, вироблення стратегії реформування, формування "дорожньої карти" і Плану імплементації реформ, початок їх реалізації. Тривалість (первинний мандат) – до 2-х років.

Другий етап - імплементація реформ, підготованих на І етапі по всій території країни, навчання і консультування на центральному і місцевому рівнях. Тривалість – залежно від результатів діяльності польових офісів, кількість яких, за потреби, збільшуватиметься.

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Третій етап - модернізація системи підготовки і навчання, зміцнення здатності структур сектору безпеки продовжувати подальші реформи у контексті демократичної підзвітності. Тривалість – 2 – 4 роки (у випадку успіху І – ІІ етапів).

Точна кількість персоналу визначатиметься подальшим оперативним плануванням. Передбачається, що до персональний склад КМЄС нараховуватиме близько 100 іноземних експертів у галузі правоохоронної діяльності, судочинства, захисту прав людини тощо. Орієнтовна кількість міжнародного персоналу: стратегічні радники, які перебуватимуть у Києві – до 40 осіб; польові офіси – близько 10 осіб на область; тренувальні команди – до 10 осіб за кожним напрямом підготовки.

Передбачається також залучення місцевого персоналу (водії, перекладачі, адміністративний персонал) з місцевого ринку праці на конкурсній основі.

На фінансування діяльності місії з бюджету Спільної зовнішньої і безпекової політики (СЗБП) виділено 13,1 млн євро.

Для забезпечення фізичної безпеки будівель і персоналу місії залучатимуться правоохоронні органи України.

Персонал КМЄС в Україні може носити національну уніформу або цивільний одяг з розпізнавальною ідентифікацією КМЄС в Україні.