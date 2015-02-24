Адмірал-дезертир, який наказував зачистити Майдан і тікав до Криму, вимагає від України пенсію

Колишній начальник Генерального штабу України адмірал Юрій Іл’їн вимагає від Міноборони виплати йому матеріальну допомогу. Про це свідчить постанова Вищого адміністративного суду від 16 лютого, пишуть Наші гроші.

Юрій Іл’їн просить суд визнати протиправною бездіяльність Міноборони щодо невиплати належних йому матеріальної допомоги, грошового забезпечення і непризначення пенсії.

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Судове засідання по цій справі відбудеться завтра, 25 лютого, о 13:00 в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва.

Між тим Вищий адмінсуд 16 лютого розглянув позов адмірала до президента України з вимогою зобов’язати останнього видати указ про звільнення його з військової служби у запас за станом здоров’я.

Як зазначив суд, Іл’їн перебуває на військовій службі. З ним було укладено контракт на період з 18 лютого 2014 року по 21 серпня 2022 року.

28 лютого 2014 року в.о. Президента Олександр Турчинов звільнив Іл’їна з посади начальника Генштабу – Головнокомандувача ЗСУ. При цьому він залишився у розпорядженні міністра оборони при Генштабі та на всіх видах забезпечення.

У той же день Іл’їн попросив направити його до Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, куди він і відправився на початку березня. У результаті лікарі видали йому висновок про обмежену придатність до військової служби через стан здоров’я. Він подав в Міноборони рапорт про звільнення в запас, який був переданий в.о. президента. Однак Адміністрація президента відмовилася звільняти адмірала в запас, пославшись на неможливість таких дій у період проведення часткової мобілізації.

ВАСУ відмовив адміралу у задоволенні його позову до президента. Суд врахував законодавчі обмеження щодо звільнення військовослужбовців, що пов’язані у першу чергу з особливим станом і у другу – з мобілізацією як його складовою частиною.

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У липні 2012 року Віктор Янукович призначив Юрія Іл’їна командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 24 серпня 2013 року Янукович присвоїв Іл’їну звання адмірала.

19 лютого 2014 року Янукович призначив Іл’їна начальником Генштабу. За даними ЗМІ, після призначення Іл’їн наказав українським військовослужбовцям зачистити Майдан, однак його підлеглі не виконали наказ.

Після звільнення з посади начальника Генштабу Іл’їн продовжував видавати накази, вважаючи в.о. президента Олександра Турчинова нелегітимним.

На початку вересня минулого року Генпрокуратура порушила проти Іл’їна кримінальне провадження за фактом дезертирства.