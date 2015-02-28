Слідство встановило номери машини вбивць Нємцова
03:26, 28 лютого 2015Політика
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Слідству вдалося визначити номерні знаки автомобіля, з якого могли стріляти в опозиційного політика Бориса Нємцова.
скріншот відео з місця події
За попередніми даними, злочинці втекли на білому автомобілі Ford Focus або Ford Mondeo, повідомляє Медуза з посиланням на Інтерфакс.
Як вдалося встановити з відеозаписів з камер спостереження, на Великому Москворецкому мосту, де був застрелений Нємцов, в момент злочину перебували два Ford Focus і один Ford Mondeo білого кольору. Розшук якої саме з машин ведуть слідчі, не повідомляється.
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У той же час свідки злочину розповіли, що у машини, з якої стріляли у Нємцова, не було номерних знаків.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві був убитий Борис Нємцов.
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