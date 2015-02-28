Кравчук: Втрата такої яскравої особистості, як Нємцов - важкий удар для Росії

Про це заявив екс-президент України Леонід Кравчук у коментарі виданню "Гордон".

"Смерть такого яскравого і талановитого політика і людини - величезна втрата, важкий удар. Із загибеллю Бориса Нємцова пішла не просто епоха, але надія на майбутнє Росії", - зазначив Кравчук.

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"Нємцов був для нинішньої російської влади гримучою сумішшю. Він не лише брав участь, але й організовував протестний рух, був лідером опозиції, розповідав народу правду про кремлівський режим, відкрито говорив про масштаби крадіжок на Олімпіаді в Сочі у 2014-му, про колосальні кошти, якими володіють нинішні лідери Росії, про їхні закордонні рахунки. Нємцов становив для владної еліти РФ певну небезпеку, тому що був демократом не за формою, а по суті. За тоталітарного, диктаторського режиму такого не прощають", - вважає екс-президент.

Кравчук заявив, що не вірить у версію вбивства Нємцова з метою "підстави" Володимира Путіна.

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"Не вірю, ніби Нємцова вбили спеціально, щоб "підставити" Путіна. Те, що такі версії активно впроваджуються, зайвий раз підтверджує: Кремль шукає аргументи, щоб обілити або усунути владу від цього гучного вбивства", - заявив Кравчук.

"Найбільшим пам'ятником для Нємцова стане завтрашній марш у Москві, на який треба вийти сотням тисяч громадян і заявити про те. що Росія повинна змінитися. Необхідно показати Кремлю: навіть якщо ви вбили таку людину, як Нємцов, це не означає, що ви вбили демократію", - зазначив Кравчук.

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Перший президент України нагадав, що Борис Нємцов підтримував Україну, але завжди грамотно і правильно критикував владу в Києві.

"Борис Юхимович підтримував Майдан, підтримував Україну, але не був сліпим фанатом нашої країни. Він критично та об'єктивно оцінював українсько-російські відносини, шукав причину не лише в Росії, але і в Україні. Нємцов грамотно і правильно критикував нашу владу, але робив це з неймовірно високою політичною логікою і культурою. Думаю, у Києві треба провести жалобний марш у пам'ять про Нємцова, який не просто підтримував наші демократичні процеси, але щиро переживав за Україну", - заявив Кравчук.