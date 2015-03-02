У Донецькій області вбито комвзводу роти міліції особливого призначення "Суми", обставини невідомі

Як повідомила УНІАН начальник сектору по зв’язкам із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, для з’ясування обставин загибелі правоохоронця 1 березня на місце події виїхали заступник начальника УМВС в Сумській області Сергій Курочка та працівники управління кадрового забезпечення УМВС.

«За даним фактом проводиться службова перевірка. Прокуратурою м. Славянськ розпочате кримінальне провадження за ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого із Сумської області в рамках ротації в зону проведення антитерористичної операції на Донбас вирушив зведений загін працівників міліції. У складі загону – понад 40 дільничних, оперативників, слідчих, представників інших міліцейських служб різного віку та різних звань.

Довідка УНІАН. Іван Волков, 1973 року народження, до приходу в 2014 р. на службу в органи внутрішніх справ працював у системі Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Капітан міліції неодноразово бував у відрядженнях у зоні проведення АТО.