Порошенко посмертно нагородив Нємцова орденом Свободи

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом Свободи російського політика і державного діяча Бориса Нємцова.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко підкреслив, що в пам'яті українського народу Нємцов залишиться людиною, для якої свобода була універсальною цінністю, яка не знає державних кордонів і будь-яких меж.

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"Для нас, українців, Борис назавжди залишиться патріотом Росії і другом України. Він своїм життям довів, що це можна поєднати, - варто лише захотіти", - наголосив президент.

Глава держави зазначив, що Нємцов боровся за свободу України і за свободу Росії, оскільки розумів, що без вільної України не може бути й вільної Росії. "За нашу і вашу свободу" - це історичне гасло стало життєвим девізом Бориса Нємцова. Тому я вирішив нагородити його орденом Свободи. Світла пам'ять", - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили у центрі Москви пізно ввечері 27 лютого. Сьогодні його поховають на Троєкуровському цвинтарі.