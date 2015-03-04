У НАТО заявили про відсутність чіткої картини відведення важкого озброєння в зоні АТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказав журналістам командувач сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав.

«Ми насправді не знаємо, що відбувається. Місії ОБСЄ не дозволили доступ на місця, куди б вони хотіли потрапити, щоб перевірити цей рух. У нас немає чіткого розуміння, що відбувається. Ми бачимо з обох сторін формування, які відводять деяку зброю. Але куди відводять, невідомо. Ми не бачимо, як воно повертається назад, де було раніше, але ми бачимо, що воно рухається», - сказав Брідлав.

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Як наголосив генерал, чітка картина відсутня, тому що немає можливості місії ОБСЄ перевірити, що відбувається насправді.