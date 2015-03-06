У Берліні стартували переговори заступників глав МЗС у "нормандському форматі"

Вона проходить у німецькому зовнішньополітичному відомстві за закритими дверима. Росію представляє статс-секретар, заступник глави МЗС Григорій Карасін, повідомляє ТАСС.

На переговори запрошені також представники ОБСЄ, в тому числі спецпредставник в Контактній групі Хайді Тальявіні і голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Ертугрул Апакан.

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Серед інших питань, які планується обговорити, - соціально-економічні умови в зоні конфлікту, а також створення робочих груп в рамках Контактної групи для розгляду всіх аспектів домовленостей.