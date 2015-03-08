Терорист, який заховав бомбу в банку меду, планував ще ряд терактів - СБУ

Цей "дід" готував ще низку вибухових "сюрпризів" для бійців Збройних Сил України, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський у своєму Facebook.

"Пам'ятаєте історію про діда, якого бійці Служби безпеки спільно з батальйоном "Чернігів" знайшли і затримали 10 лютого у Станиці Луганській. Так от, під час проведеного слідства дід зізнався у вчиненні теракту та надав інформацію, що його діяльність координували співробітники ГРУ ГШ ЗС РФ із позивними "Олексій" і "Дмитрович", які також забезпечили його зброєю та вибуховими пристроями", - написав він у соцмережі.

За словами Лубківського, за завданням своїх кураторів, затриманий збирав дані щодо сил АТО, отримав вогнепальну зброю (пістолет ПМ, автомат АКС-74 та набої), а також саморобні вибухові пристрої (СВП).

"Після успішного теракту 16 січня дід, на виконання поставленого йому завдання, готував наступні вибухи з використанням СВП із великою кількістю вибухового матеріалу та уражаючих елементів", - зазначив радник глави СБУ.

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"Вибухівку знову монтували у банку з медом, електроконвектор… А один із таких пристроїв планувалося сховати у запасне колесо автомобіля "ГАЗ-31" та привести у дію за допомогою мобільного телефону", - доповів він.

Проте, як нагадав Лубківський, "на щастя, діда було затримано при спробі проникнення до місця дислокації підрозділів ЗСУ, куди він направлявся за завданням "Олексія" для пошуку можливого місця розміщення СВП та перевірки якості мобільного зв'язку".

країнським військовим на блокпост в Луганській області трилітрову банку меду, в якій опинилася вибухівка. В результаті теракту загинув один військовослужбовець, ще троє були поранені.