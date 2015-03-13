Миротворча місія на Донбасі може бути успішною, якщо в ній не братимуть участі росіяни - польський експерт

Втім, миротворча місія може бути успішною лише тоді, якщо в ній не братимуть участі представники Росії.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН у Польщі висловив Войчех Кононьчук - керівник аналітичного відділу, що займається питаннями України, Білорусі та Молдови у польському Центрі східних досліджень (OSW, Варшава).

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"У ситуації, коли Україна не в змозі виграти війну, миротворчий контингент - розумна пропозиція, яка в тому числі спрямована на те, щоб ще раз показати, що українська сторона зацікавлена в заморожуванні конфлікту, а не його ескалації", - зазначив експерт.

На його думку, вона також свідчить про те, що Київ не вірить у те, що досягнуті в лютому в Мінську нові домовленості про мирне врегулювання конфлікту дадуть змогу його завершити.

"У Києва вже немає ілюзії, якщо вони взагалі були, що документ з Мінська може стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту", - зазначив він.

Водночас аналітик наголосив, що миротворча місія може бути успішною тільки тоді, якщо в ній не братимуть участі представники Росії, яка є стороною цього конфлікту.

При цьому, на думку Кононьчука, "без згоди Москви запровадити, в принципі, обґрунтовану пропозицію (Президента України Петра) Порошенка, буде практично неможливо," - визнав він.

Кононьчук зауважив, що Росія може погодитися на миротворців "тільки на своїх умовах".

Як повідомляв УНІАН, 13 березня прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін у лютому направив попередні запити до ООН і Європейського Союзу про направлення миротворців на Донбас.

«У лютому були направлені попередні звернення до ООН та ЄС про направлення миротворців», - сказав Перебийніс.

За його словами, остаточне звернення буде зроблено після відповідного рішення Верховної Ради України.

24 лютого Клімкін закликав Радбез ООН схвалити прохання України з розгортання миротворчої місії на Донбасі. "Ми розраховуємо, що країни - члени Організації Об'єднаних Націй, і насамперед Радбез ООН, підтримають це прохання про допомогу", - сказав Клімкін під час виступу на відкритих дебатах Радбезу.

2 березня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".

Росія входить до складу постійної Ради безпеки ООН, яка повинна одноголосно ухвалити рішення про направлення миротворців у зону конфлікту.