На думку авторів, Росія націлилася на країни, які активно залучені в підтримку України.

На тлі російських провокацій в Європі члени НАТО посилюють оборону. Після інциденту з літаками РФ в Естонії польські десантники висадилися на Готланд – шведський острів в Балтійському морі, пише The Economist.

Крім того, Швеція переносить на острів наземні засоби протиповітряної оборони та підвищує боєготовність своїх повітряних сил. Своєю чергою, Велика Британія, Франція, Німеччина та Швеція відправили обладнання для боротьби з дронами до Данії, де останніми днями були помічені невідомі БПЛА. До того ж, ЄС прискорив розробку так званої "стіни дронів".

Проте це може бути саме тим, чого хотів російський диктатор Володимир Путін, йдеться у матеріалі. Колишній російський дипломат Борис Бондарєв, який пішов у відставку на знак протесту проти вторгнення в Україну, каже, що Путін може сподіватися, що це частково відверне увагу НАТО від підтримки України.

Відео дня

"Чим більше європейці відчуватимуть загрозу для себе, тим більше ресурсів їм знадобиться для власного переозброєння, і тим менше ресурсів буде доступно для України. В результаті військовий потенціал Києва ослабне, і українцям буде все складніше підтримувати свою оборону", – пояснив він.

Водночас міністр оборони Румунії Лівіу-Іонут Мостеану припускає, що Москва може вдаватися до таких методів залякування, оскільки її наступи в Україні не дали результатів. Тож РФ шукає "нові способи діяти, тому що не можуть зробити навіть одного кроку вперед в Україні".

Його думку поділяє і міністр оборони Естонії Ханно Певкур:

"Це, ймовірно, тому, що вони не дуже добре справляються на полі бою і їм потрібно чинити тиск на Європу та Захід колективно, щоб сказати: "Займайтеся своїми справами, займайтеся своєю протиповітряною обороною і не надавайте протиповітряну оборону Україні".

І зараз провокації Росії, здається, спрямовані саме проти країн, які допомагають Україні найбільше. До прикладу, Данія буде першою країною НАТО, де вироблятиметься українська зброя. Аеропорт Жешув у Польщі давно є головним хабом для доставки військової допомоги в Україну.

І Путіну не потрібно залякувати політиків чи генералів своїми маневрами, акцентують журналісти. Для досягнення цілей диктатору достатньо налякати населення тих країн, на які він націлений, щоб підірвати довіру громадян до влади. Це може змусити виборців двічі подумати, чи підтримувати Україну і займати ворожу позицію щодо Росії, пише видання.

Естонський міністр оборони наголосив, що у разі необхідності буде надано військову відповідь на такі провокації. Але у стратегічному плані, за його словами, потрібно "чинити більший тиск на Росію за допомогою санкцій, обмеження цін на нафту та військової допомоги Україні".

Провокації в Європі: ви могли це пропустити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові почали працювати з Данією та іншими партнерами над спільною системою оборони проти російських дронів. Він зауважив, що Росія завжди починає з гібридних атак, поступово підвищуючи ставки.

The Times писало, що НАТО розглядає новий план зі збиття російських літаків. Низка країн-членів блоку, які знаходяться в територіальній близькості від Росії, закликають альянс піти на більш рішучі кроки і знизити поріг застосування сили.

Вас також можуть зацікавити новини: