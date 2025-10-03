План фон дер Ляєн про 'стіну дронів' врізався в реальність ЄС, - Politico

Фон дер Ляєн пропонує захист від російських безпілотників, але ЄС сперечається про вартість, ефективність і політичні наслідки.

Ініціатива Європейської комісії щодо створення так званої "стіни з дронів" — мережі радарів і перехоплювачів для захисту східного флангу ЄС — отримала політичну підтримку, але одночасно зіткнулася з критикою щодо доцільності, вартості та назви проєкту, пише Politico.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план як відповідь на зростаючу загрозу: російські безпілотники вже перетинають кордони Польщі й Румунії, а підозрілі дрони відслідковують над Данією, Норвегією та Німеччиною. Комісія пропонує створити "щит" із радарів і ракет-перехоплювачів.

Поки країни Балтії та Польща вітають ініціативу як необхідний захід, держави, розташовані далі від Росії, ставлять під сумнів її доцільність і фінансову логіку. Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що "ідеальної стіни для Європи не існує", адже йдеться про кордон довжиною близько 3 000 кілометрів.

З іншого боку, комісар оборони Андрюс Кубілюс, колишній прем’єр Литви, оцінює початковий план у приблизно 1 мільярд євро і стверджує, що можливості виявлення можна створити менш ніж за рік. Він також зауважив, що термін "стіна" може вводити в оману.

Частина країн побоюється, що проєкт може стати інструментом централізації оборонних рішень у Брюсселі. Італія та Греція закликали до того, щоб європейські гроші приносили користь усьому блоку, а не лише його східному флангу. Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо нагадав про необхідність "солідарності" з державами, що межують з РФ та Україною.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц, за повідомленням дипломатів, критикував план дуже різко, що підкреслило існуючі розбіжності на зустрічі лідерів у Копенгагені.

Технічні обмеження

Експерти наголошують, що боротьба з безпілотниками — важлива, але далеко не панацея. Депутат ЄП Анна Нойманн заявила, що "стіна з дронів не захистить нас від кібератак" і не вирішить проблем з ППО, виробництвом боєприпасів чи структурами прийняття рішень.

Аналітик Крістіан Меллінг додав: "Дрони — це лише пальці; якщо ви хочете перемогти, ви повинні цілитися в голову: командування, логістику та виробничі потужності".

Незважаючи на суперечки, лідери ЄС у Копенгагені ухвалили пропозиції Комісії щодо посилення протидронових спроможностей — отже, проєкт, ймовірно, буде реалізований у тій чи іншій формі. Проте деталі щодо термінів, фінансування та технічних можливостей залишаються невизначеними, і бренд "стіни з дронів" уже під питанням.

Премʼєр Данії Метте Фредеріксен назвала ініціативу радше "Європейською мережею заходів проти дронів", додавши: "Мені байдуже до назви, головне, щоб вона працювала".

Європейська "стіна дронів"

Як повідомляв УНІАН, ЄС хоче побудувати міцний щит для захисту від російських дронів, котрі останнім часом регулярно порушують повітряний простір сусідніх з Росією країн. Йдеться про мережу детекторів, глушників сигналів і багаторівневих військових технологій для виявлення і перехоплення російських безпілотників.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що набутий Україною досвід у війні зробить нашу державу рушійною силою у розвитку європейської ініціативи "стіна дронів" з метою боротьби з російськими безпілотниками.

