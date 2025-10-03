Шатдаун у США заморозив переговори про постачання Україні зброї, - The Telegraph

Делегацію з Києва попросили не летіти на переговори у Вашингтон. Під загрозою опинився масштабний проєкт щодо дронів.

Українсько-американські переговори про постачання зброї заморожені через шатдаун уряду США. Відтак, процес передачі озброєння опинився під загрозою, пише The Telegraph.

За даними видання, переговори між Києвом та Вашингтоном про військову допомогу та співпрацю у сфері дронів були поставлені на паузу після того, як уряд США припинив роботу через відсутність угоди щодо держбюджету. Сотні тисяч федеральних службовців відправлені у відпустку, і зустрічі з українськими представниками зірвалися.

Джерело в уряді України стверджує, що головне занепокоєння полягає в можливих затримках із поставками американської зброї:

"Усі майбутні проєкти трохи постраждали, бо люди з Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через це припинення роботи".

Угода про дрони під питанням

Київ розраховував домовитися про масштабний контракт із США щодо обміну технологіями безпілотників, який міг би сягати мільярдів доларів. Участь у цій ініціативі підтримали як президент України Володимир Зеленський, так і Дональд Трамп. Та через урядовий шатдаун переговори фактично заморожені.

Зміна позиції Трампа

Минулого тижня Трамп різко змінив свою позицію щодо війни, заявивши, що Україна здатна повернути всі свої території. Зеленський, своєю чергою, під час зустрічі у кулуарах Генасамблеї ООН закликав США надати крилаті ракети "Томагавк", які могли б змусити Кремль сісти за стіл переговорів. У Білому домі заявили, що розглядають цю ідею.

Українські та міжнародні гуманітарні організації попереджають: на тлі "безпрецедентної інтенсивності" російських атак зрив переговорів може стати серйозним ударом.

"Поки Путін посилює свою війну проти України та європейських країн, це припинення роботи уряду надсилає дуже поганий сигнал", – наголосив Юрій Боєчко, виконавчий директор організації "Надія для України".

Шатдаун у США

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня у США настав шатдаун. Конгрес не встиг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду до початку нового фінансового року. Це стало третім припиненням роботи федеральних установ при президенті Дональді Трампі.

На тлі новин про шатдаун долар США у середу, 1 жовтня, впав до тижневого мінімуму відносно основних валют.

