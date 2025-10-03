У період з 2001 по 2024 рік відбивна здатність Землі помітно знизилася.

Земля відбиває все менше сонячного світла, що має велике значення для розуміння кліматичних змін. Вчені помітили критичні зрушення в розподілі енергії між північною і південною півкулями, пише Daily Galaxy.

У своєму новому дослідженні команда вчених під керівництвом старшого технолога NASA з радіаційних наук доктора Нормана Лоеба провела 20-річний аналіз, який зафіксував зниження альбедо (характеристика дифузної відбивної здатності поверхні) нашої планети.

За словами дослідників, у період з 2001 по 2024 рік відбивна здатність Землі помітно знизилася. Це було більш помітно в північній півкулі нашої планети.

"Південна півкуля в середньому отримує радіаційну енергію у верхніх шарах атмосфери, в той час як у північній півкулі спостерігається чиста втрата", - йдеться в дослідженні.

Учені пояснили, що дисбаланс сонячної радіації між півкулями посилився через атмосферні зміни. Вони зазначили, що передача енергії через океанічну та атмосферну циркуляцію відбуваються, але її недостатньо для врівноваження різниці між півкулями.

Дослідники додали, що до такого "потемніння" призводить скорочення площі морського льоду та снігового покриву. Ці поверхні відбивають більшу частину сонячної радіації, що надходить, допомагаючи підтримувати загальний енергетичний баланс Землі. У міру танення північних крижаних шапок і скорочення снігового покриву оголюються темніші поверхні, такі як вода і скелі, які поглинають більше сонячного світла і знижують загальну відбивну здатність.

Вчені попередили, що така, здавалося б, невелика зміна має велике значення, оскільки впливає на енергетичний баланс Землі протягом тривалих періодів часу. Навіть невелике зниження відбивної здатності може мати посилювальний вплив на кліматичні тенденції, особливо в таких регіонах, як Арктика.

