У Венеціанській комісії обіцяють до червня надати проект висновку щодо закону про люстрацію

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомила директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко.

"Виступив президент ВК Джанні Букіккіо який сказав що ВК зробить все можливе щоб винести проект висновку до червня, тому що в Україні не так багато часу для впорядкування питань при негайній необхідності внесення змін до Конституції , проведення судової реформи і впровадження люстраційного законодавства", - написала вона.

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Також Козаченко повідомила про виступ міністра юстиції України Павла Петренка, який відзначив усі положення що були досягнуті в роботі із Венеціанською Комісією: "перевірка суддів по рішенням та діям передається закону про відновлення довіри до судової влади, як і готовність Мінюсту передати функції органу що організує процедури очищення новому незалежному органу, з урахуванням вчорашнього обговорення у квітні можлива завершена робота з експертами ВК для остаточного впровадження змін", - сказано в повідомленні директора департаменту з питань люстрації.

Раніше УНІАН повідомляв, що представник України у Венеціанській комісії пояснив, що гальмує повноцінну судову реформу.