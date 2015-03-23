Українська армія входить до п'ятірки найсильніших на континенті – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі з командирами бригад та батальйонів Збройних сил України у Національному університеті оборони України.

За його словами, на сьогодні українська армія входить до п'ятірки найсильніших на континенті.

Читайте такожПорошенко підписав закон про забезпечення зброєю українських миротворців

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що є тверда надія на мир, але Україна готується обороняти державу.

«Що відбувається зараз? Зараз є війна, але є тверда надія на мир. І як український президент і Україна як держави робимо все, щоб цей мир був встановлений. Але ми готуємося до оборони держави, ми аж ніяк не романтики, і ми робимо все можливе, щоб у випадку, коли, не дай Господь, будуть розгорнуть активні наступальні дії проти України, з усією силою зустріти і дати ворогу по зубах», - сказав глава держави.