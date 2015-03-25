Порошенко не мав претензій до Коломойського як голови ОДА - Пашинський

Про таке в ефірі 5 каналу заявив народний депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський.

"Без сумнівів, Ігор Валерійович Коломойський у скрутний для держави час став на цю посаду, він витримав цей удар. І на скільки я розумію, у Президента немає претензій до голови Дніпропетровської ОДА. У Президента, так як і у міністра внутрішніх справ і голови СБУ, є претензії до озброєних людей, які розказують, що вони нікому не підпорядковуються", – заявив Пашинський.

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