В Одесу прибув французький ракетний фрегат "La Fayette" (фото)
В порт Одеси 26 березня з візитом прибув корабель Військово-Морських Сил Французької Республіки – ракетний фрегат "La Fayette".
Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з повідомленням, планується проведення обміну досвідом між особовим складом фрегата ВМС Французької Республіки "La Fayette" і фрегата ВМС ЗС України "Гетьман Сагайдачний" з питань організації фахової підготовки на кораблях ВМС ЗС України і ВМС Французької Республіки.
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Окрім того, як зазначається, програмою візиту передбачені протокольні зустрічі командира корабля в Одеській міській раді, обласній державній адміністрації та командуванні Військово-морських сил Збройних сил України, проведення дружнього футбольного матчу.
Візит французького корабля триватиме з 26 по 30 березня.
26 березня в порт Одеси з візитом прибув корабель Військово-Морських Сил Французької Республіки — фрегат "Ла Файєтт".Пр...Posted by Міністерство оборони України on 26 Март 2015 г.