В Одесу прибув французький ракетний фрегат "La Fayette" (фото)

13:11, 26 березня 2015
Політика
2369 0

В порт Одеси 26 березня з візитом прибув корабель Військово-Морських Сил Французької Республіки – ракетний фрегат "La Fayette".

УНИАН
 

Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, планується проведення обміну досвідом між особовим складом фрегата ВМС Французької Республіки "La Fayette" і фрегата ВМС ЗС України "Гетьман Сагайдачний" з питань організації фахової підготовки на кораблях ВМС ЗС України і ВМС Французької Республіки.

Читайте такожВ Польщі пройдуть навчання понад 190 українських рятувальників

УНИАН
 

Окрім того, як зазначається, програмою візиту передбачені протокольні зустрічі командира корабля в Одеській міській раді, обласній державній адміністрації та командуванні Військово-морських сил Збройних сил України, проведення дружнього футбольного матчу.

УНИАН
 

Візит французького корабля триватиме з 26 по 30 березня.

26 березня в порт Одеси з візитом прибув корабель Військово-Морських Сил Французької Республіки — фрегат "Ла Файєтт".Пр...

Posted by Міністерство оборони України on 26 Март 2015 г.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter