В Одесу прибув французький ракетний фрегат "La Fayette" (фото)

Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, планується проведення обміну досвідом між особовим складом фрегата ВМС Французької Республіки "La Fayette" і фрегата ВМС ЗС України "Гетьман Сагайдачний" з питань організації фахової підготовки на кораблях ВМС ЗС України і ВМС Французької Республіки.

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Окрім того, як зазначається, програмою візиту передбачені протокольні зустрічі командира корабля в Одеській міській раді, обласній державній адміністрації та командуванні Військово-морських сил Збройних сил України, проведення дружнього футбольного матчу.

Візит французького корабля триватиме з 26 по 30 березня.