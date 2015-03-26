До кінця року скоротять п'яту частину держслужбовців - голова Нацагентства

Про це під час брифінгу повідомив голова Нацагентства Костянтин Ващенко, пише РБК-Україна.

"Я думаю, що з урахуванням всього цього на кінець року у нас буде до 220 тисяч держслужбовців", - розповів Ващенко.

За його словами, на даний момент в Україні налічується близько 300 тисяч державних службовців і близько 100 тисяч посадових осіб місцевого самоврядування.

"Зрозуміло, що з одного боку з передачею функцій і повноважень на місця - пропорція буде змінюватися", - зазначив Ващенко.

Читайте такожКабмін обмежив зарплати працівникам обласних і районних адміністрацій"З державної служби буде виведена велика категорію нинішніх службовців - це працівники патронатних служб, персональних офісів різних структур, де сьогодні є держслужбовці, але ці органи не виконують функції державної служби, наприклад, Національна академія держуправління, Інститут стратегічних досліджень і багато інших установ - їх працівники втратять цей статус. Також законом передбачено, що втратять статус держслужбовців працівники структурних підрозділів міністерств і відомств місцевих органів влади, які виконують функції з обслуговування - це господарські управління, IT", - пояснив глава Нацагентства.

Він повідомив, що за рахунок цього близько 30 тисяч осіб втратять статус держслужбовця, додавши, що в бюджеті на 2015 р. вже закладено 20% скорочення власне держслужбовців.

"Плюс мова йде про те, що частина держслужбовців перейде в органи місцевого самоврядування і отримає інший статус", - сказав Ващенко.