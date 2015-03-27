Конфлікт навколо «Укрнафти» - це була атака на Порошенка, Яценюка і їхні партії - Коломойський

Про це сказав екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський в ефірі телеканалу «1+1».

Він підкреслив, що «все, що відбувалося - це був піар-привід , щоб маленькі фракції коаліції піднімали свої рейтинги, а великі фракції коаліції опустили свій рейтинг, це не була піар-атака на Коломойського, тому, що він був усього лише губернатором, якого звільняють одним розпорядженням, це була атака проти «БПП» і проти «Народного фронту», проти прем'єр-міністра і президента».

Коломойський сказав, що була спроба вбити клин, але "в цій ситуації я прийняв для себе мудре рішення, мені так здається, зовсім вчасно піти у відставку і зняти цей конфлікт".

Він підкреслив, що «тепер ми переходимо тільки до законодавчого вирішення наших взаємин».

«І я сподіваюся, що законодавчо ми все владнаємо набагато швидше, ніж політично», - додав він.

Читайте такожСепаратизму в Дніпропетровській області не було і не буде - Коломойський

При цьому нагадав, що є одним з акціонерів «Укрнафти». «І я буду захищати зі своїми партнерами-акціонерами свої права згідно з чинним законодавством та відповідно до тих договорів і контрактів, які укладені відповідно до Енергетичної хартії, згідно з захистом прав інвестицій в Україні», - сказав Коломойський.

При цьому висловив упевненість, що «ми будемо знаходити спільну мову з нашим партнером НАК «Нафтогаз України».

Коломойський підкреслив, що «будучи великим бізнесменом я не є меншим патріотом України, ніж інші громадяни».

«Я народився в Дніпропетровську. І я завжди відчував, що Дніпропетровськ -це частина України. Я прапори не міняв. І для мене Україна - це моя батьківщина», - додав він.

Також він сказав, що не буде займатися політичними проектами, а буде займатися громадською діяльністю та бізнесом на благо України.