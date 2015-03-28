У Дніпропетровській області на заводі сталася пожежа

27 березня, у Дніпропетровській області у місті Новомосковську почав палати Механічний завод.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на заводі виробляють полімери і горить пінопласт з мазутом. Вогонь видно над дахами 9-поверхівок, пише ТСН. Читайте такожУ Києві під час пожежі в лікарні загинула людина, 78 осіб евакуювали

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