У Дніпропетровській області на заводі сталася пожежа
00:27, 28 березня 2015Політика
1429 0
27 березня, у Дніпропетровській області у місті Новомосковську почав палати Механічний завод.
У Новомосковську загорівся Механічний завод / скриншот
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на заводі виробляють полімери і горить пінопласт з мазутом.
Вогонь видно над дахами 9-поверхівок, пише ТСН.
Читайте такожУ Києві під час пожежі в лікарні загинула людина, 78 осіб евакуювали
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter