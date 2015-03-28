У Дніпропетровській області на заводі сталася пожежа

00:27, 28 березня 2015
Політика
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27 березня, у Дніпропетровській області у місті Новомосковську почав палати Механічний завод. 

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що на заводі виробляють полімери і горить пінопласт з мазутом.

Вогонь видно над дахами 9-поверхівок, пише ТСН

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