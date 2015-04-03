Кабмін завтра розгляне результати розслідування діяльності керівництва Держфінінспекції

Про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Раніше, на початку березня, Кабмін ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Держфінінспекції та відсторонив главу відомства Миколу Гордієнка від виконання обов`язків.

«Аналіз акта службового розслідування комісії Нацдержслужби свідчить про можливу наявність у діях голови Державної фінансової інспекції Гордієнка Миколи Григоровича ознак кримінальних правопорушень», - сказала Севостьянова.

За її словами, йдеться про невиконання доручень прем`єр-міністра та уряду на проведення перевірок держпідприємств з причини безвідповідального чи формального ставлення до них.

Севостьянова підкреслила, що недобросовісне виконання службових обов`язків, публічні заяви чиновника з неправдивою інформацією та інші дії носять характер кримінальних правопорушень, за які передбачено позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

«Ми вважаємо за доцільне для цієї комісії звернутися за всіма встановленими фактами до правоохоронних органів України для того, щоб їх було притягнуто до відповідальності», - додала заступник міністра юстиції.

За її словами, рішення про звернення до правоохоронних органів може бути прийняте Кабінетом міністрів на завтрашньому засіданні, в ході якого комісія представить свої висновки за результатами проведеного розслідування.

Севостьянова пояснила, що Держфінінспекція має виконувати доручення уряду і прем`єра щодо проведення перевірок держпідприємств, а також операційний аудит витрачання бюджетних коштів. За її словами, за час роботи на посаді голови Держфінінспекції Гордієнко отримав близько тридцяти таких доручень, більшість з яких не виконані або виконані формально.

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Вона навела приклади доручень на проведення перевірок авіабудівного заводу «Антонов», концерну «Укрспирт», компаній «Київгаз» і «Київводоканал», а також інших держпідприємств, щодо яких Держфінінспекція або не провела перевірки взагалі, або їх результати викликають сумніви.

Як повідомляв УНІАН, напочатку березня Кабінет міністрів України в рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції та відсторонив голову відомства Миколу Гордієнко від виконання своїх обов`язків.

Керівництву відомства пред`явили звинувачення за трьома пунктами: необ`єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном та державними коштами, який мав здійснюватися Держфінінспекцією.

У відповідь відсторонений від посади голова Держфінінспекції Гордієнко повідомив про зловживання уряду, виявлені в 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» і про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генерального прокурора Віктора Шокіна з тим, щоб Генпрокуратура почала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.