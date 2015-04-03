Кабмін завтра розгляне результати розслідування діяльності керівництва Держфінінспекції
абінет міністрів України розгляне результати розслідування діяльності керівництва Державної фінансової інспекції на завтрашньому засіданні, за підсумками якого може прийняти рішення про звернення до правоохоронних органів.
Про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова на брифінгу в Кабінеті міністрів.
Раніше, на початку березня, Кабмін ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Держфінінспекції та відсторонив главу відомства Миколу Гордієнка від виконання обов`язків.
«Аналіз акта службового розслідування комісії Нацдержслужби свідчить про можливу наявність у діях голови Державної фінансової інспекції Гордієнка Миколи Григоровича ознак кримінальних правопорушень», - сказала Севостьянова.
За її словами, йдеться про невиконання доручень прем`єр-міністра та уряду на проведення перевірок держпідприємств з причини безвідповідального чи формального ставлення до них.
Севостьянова підкреслила, що недобросовісне виконання службових обов`язків, публічні заяви чиновника з неправдивою інформацією та інші дії носять характер кримінальних правопорушень, за які передбачено позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
«Ми вважаємо за доцільне для цієї комісії звернутися за всіма встановленими фактами до правоохоронних органів України для того, щоб їх було притягнуто до відповідальності», - додала заступник міністра юстиції.
За її словами, рішення про звернення до правоохоронних органів може бути прийняте Кабінетом міністрів на завтрашньому засіданні, в ході якого комісія представить свої висновки за результатами проведеного розслідування.
Севостьянова пояснила, що Держфінінспекція має виконувати доручення уряду і прем`єра щодо проведення перевірок держпідприємств, а також операційний аудит витрачання бюджетних коштів. За її словами, за час роботи на посаді голови Держфінінспекції Гордієнко отримав близько тридцяти таких доручень, більшість з яких не виконані або виконані формально.
Читайте такожУрядова перевірка знайшла у екс-голови Держфінінспекції незадеклароване майно і сина-прокурора
Вона навела приклади доручень на проведення перевірок авіабудівного заводу «Антонов», концерну «Укрспирт», компаній «Київгаз» і «Київводоканал», а також інших держпідприємств, щодо яких Держфінінспекція або не провела перевірки взагалі, або їх результати викликають сумніви.
Як повідомляв УНІАН, напочатку березня Кабінет міністрів України в рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції та відсторонив голову відомства Миколу Гордієнко від виконання своїх обов`язків.
Керівництву відомства пред`явили звинувачення за трьома пунктами: необ`єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном та державними коштами, який мав здійснюватися Держфінінспекцією.
У відповідь відсторонений від посади голова Держфінінспекції Гордієнко повідомив про зловживання уряду, виявлені в 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» і про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.
Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генерального прокурора Віктора Шокіна з тим, щоб Генпрокуратура почала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.