Кабмін звільнив голову Держфінінспекції

Кабінет міністрів сьогодні на виїзному засіданні звільнив Миколу Гордієнка з посади голови Державної фінансової інспекції та передав матеріали службового розслідування до Генеральної прокуратури.

Як повідомляє прес-служба уряду, «враховуючи численні порушення законодавства, встановлені в ході службового розслідування, було ухвалено рішення звільнити Гордієнка з посади голови Держфінінспекції, а матеріали службового розслідування передати до Генеральної прокуратури України».

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабмін у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції та відсторонив голову відомства Гордієнка від виконання обов'язків.

Керівництву відомства пред'явили звинувачення за трьома пунктами: необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який повинен був здійснюватися Держфінінспекцією.

У відповідь Гордієнко заявив про зловживання уряду, виявлені у 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» й про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з тим, щоб ГПУ почала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.