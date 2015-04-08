В СБУ анонсували розкриття інформації про роль Суркова на Євромайдані

Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Ми про це не забули", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки на запит Генеральної прокуратури передала матеріали, які підтверджують приїзд в Київ радника президента РФ Владислава Суркова під час акцій протесту на Майдані Незалежності взимку 2014 року.

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В той же час там відзначили, що в СБУ поки немає даних, чи був Сурков причетний до організації розстрілу активістів Майдану.