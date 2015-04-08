В СБУ анонсували розкриття інформації про роль Суркова на Євромайдані
18:07, 08 квітня 2015Політика
938 0
Служба безпеки України найближчим часом оприлюднить дані про причетність радника президента Росії Владислава Суркова до масових вбивств у лютому 2014 року.
REUTERS
Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
"Ми про це не забули", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки на запит Генеральної прокуратури передала матеріали, які підтверджують приїзд в Київ радника президента РФ Владислава Суркова під час акцій протесту на Майдані Незалежності взимку 2014 року.
Читайте такожСБУ почала розслідування щодо причетності Суркова до дестабілізації ситуації в Україні
В той же час там відзначили, що в СБУ поки немає даних, чи був Сурков причетний до організації розстрілу активістів Майдану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter