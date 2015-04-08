Україна розраховує на визнання європейської перспективи на саміті ”Східного партнерства”



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.

Читайте такожПольща дасть Україні кредит в 100 мільйонів євро на реформи та облаштування кордону

”Ми маємо мати два головних питання. Перший - це визнання європейської перспективи для України. І друге - це підтримка український позиції щодо надання Україні безвізового режиму з 1 січня 2016 року”, - сказав Порошенко.