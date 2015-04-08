Україна розраховує на визнання європейської перспективи на саміті ”Східного партнерства”
22:03, 08 квітня 2015Політика
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Україна розраховує на саміті ”Східного партнерства” в Ризі на підтримку української позиції щодо надання безвізового режиму з 1 січня 2016 року та визнання європейської перспективи для України.
Україна розраховує на визнання європейської перспективи на саміті ”Східного партнерства”
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.
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”Ми маємо мати два головних питання. Перший - це визнання європейської перспективи для України. І друге - це підтримка український позиції щодо надання Україні безвізового режиму з 1 січня 2016 року”, - сказав Порошенко.
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