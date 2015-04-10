Російський депутат придумав небезпеку для могили генерала Ватутіна в Києві

Партія «Справедлива Росія» поширила заяву свого лідера Сергія Миронова – він вважає, що прахові радянського генерала Миколи Ватутіна, який похований у Маріїнському парку в Києві, загрожує небезпека, пише Радіо Свобода.

Він зробив цю заяву, незважаючи на те, що українські урядовці на різних рівнях неодноразово заявляли, що жодних планів щодо перенесення могили і пам’ятника радянському генералові, який брав участь у визволенні Києва від нацистів, нова влада не має.

Тим часом в інтерв’ю Російській редакції Радіо Свобода Олена Ватутіна, дочка радянського генерала, яка мешкає у Празі, на запитання про те, чи вона думає, що пам’ятнику генералу Ватутіну щось у Києві загрожує – відповіла, що її взагалі не цікавить пам’ятник її батькові.

«Мене абсолютно не цікавить пам’ятник. Я вам це відверто скажу. Це – не пам’ятник, а монстр якийсь. Нічого спільного з генералом Ватутіним у цього пам’ятника немає», – сказала Олена Ватутіна.

Читайте такожПорошенко назвав Сталіна і Гітлера винуватцями Другої світової війниВона назвала іншу причину звернення родини Ватутіна до російської влади з проханням перенести прах генерала - за її словами, родина генерала хотіла поховати в Москві, ще коли він загинув, але цього не дав зробити Микита Хрущов.

"У Хрущова було багато всяких різних відмовок, що, мовляв, Київ визволяв, і всякі такі нісенітниці. Ми ухвалили таке рішення, бо ані я, ані мої діти і внуки і правнуки їздити до Києва не будуть", – заявила дочка Ватутіна.

Професор, доктор історичних наук, керівник відділу Другої світової війни Інституту історії Олександр Лисенко нагадав, що спроби маніпулювати пам’яттю Ватутіна робили українські комуністи ще кілька років тому, коли вимагали нібито «відновити» слова на постаменті про те, що Ватутін загинув від рук українських націоналістів, але нічого подібного на постаменті написано ніколи не було, і він зберігається у своєму первісному вигляді досі.