Коморовський: Польща повинна стежити, щоб Захід не закрив двері перед Україною
Польща повинна стежити за тим, щоб Захід не закрив двері перед Україною.
Про це заявив президент Польщі Броніслав Коморовський під час зустрічі з командуванням Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг), яка формується в Любліні, передає "Польське радіо".
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"Завдання Польщі - стежити, щоб західний світ не закрив двері до політичних структур і структур безпеки Європейського союзу, а також, якщо Україна захоче - в НАТО", - сказав він.
"Ми повинні тримати польську ногу в дверях, але одночасно підтримувати наших українських сусідів в отриманні знань, умінь і реальних можливостей для дії, якщо виявиться реальним знайти українське місце в структурах Заходу; ми закликаємо до цього і будемо в цьому допомагати", - підкреслив президент Польщі.
Броніслав Коморовський додав, що зробити таку підтримку можливою повинна Литовсько-польсько-українська військова бригада, яка буде використовуватися, зокрема, в операціях під егідою ООН, НАТО і ЄС.