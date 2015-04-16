Коморовський: Польща повинна стежити, щоб Захід не закрив двері перед Україною

Про це заявив президент Польщі Броніслав Коморовський під час зустрічі з командуванням Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг), яка формується в Любліні, передає "Польське радіо".

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"Завдання Польщі - стежити, щоб західний світ не закрив двері до політичних структур і структур безпеки Європейського союзу, а також, якщо Україна захоче - в НАТО", - сказав він.

"Ми повинні тримати польську ногу в дверях, але одночасно підтримувати наших українських сусідів в отриманні знань, умінь і реальних можливостей для дії, якщо виявиться реальним знайти українське місце в структурах Заходу; ми закликаємо до цього і будемо в цьому допомагати", - підкреслив президент Польщі.

Броніслав Коморовський додав, що зробити таку підтримку можливою повинна Литовсько-польсько-українська військова бригада, яка буде використовуватися, зокрема, в операціях під егідою ООН, НАТО і ЄС.