Перші навчання УкрПолЛитБриг відбудуться вже восени цього року - Міноборони Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сьогодні міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк заявив в ефірі Польського радіо.

"Ми хочемо, аби її перші навчання відбулися восени цього року", - сказав він.

Сємоняк зазначив, що зараз узгоджуються технічні моменти у питанні створення цієї структури, зазначивши, що Польща готова прийняти військових з України та Литви.

Він також нагадав, що керівництво бригади базуватиметься у польському Любліні в той час, як військові підрозділи, які увійдуть до її складу, - на території своїх держав.

Серед країн, у які в рамках миротворчих місій зможуть поїхати військовослужбовці цієї бригади, польський міністр назвав Косово.

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Сємоняк додав, що сьогодні базу керівництва бригади у Любліні відвідає президент Польщі Броніслав Коморовський і зазначив, що за останні кілька місяців роботи над створенням спільного українсько-польсько-литовського підрозділу значно пришвидшились.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня польське Міністерство оборони повідомляло, що у квітні планується підписати технічний договір про створення спільної бригади, який має остаточно визначити структуру підрозділу. Після цього сторонам необхідно 18 місяців на підготовку до повної операційної готовності бригади.

За попередніми даними, до складу керівництва підрозділу увійде 100 військовослужбовців та військових працівників, серед яких 18 громадян України та 5 громадян Литви.

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Довідка УНІАН. Під час останнього візиту президента України Петра Порошенка до Польщі у грудні минулого року сторони домовились прискорити створення УкрПолЛитБригу, котрий, як повідомлялося, повинен був почати функціонувати вже у 1 кварталі 2015 року.

Представники польської влади заявляли, що військові цього угрупування не братимуть участі у бойових діях на сході України, а допомагатимуть українській армії з метою приведення її у відповідність до стандартів збройних сил західних країн.

Рамковий договір про створення спільної військової бригади був підписаний у вересні 2014 року та тоді повідомлялося, що вона має почати функціонувати до кінця 2016 року.