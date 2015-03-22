Прокуратура вийшла на фінішну пряму в розслідуванні Іловайського котла

Тоді велика кількість українських військових опинилася в оточенні російсько-терористичних військ. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Фактично розслідування кримінального провадження, пов'язаного з трагедією під Іловайськом, слідчими військової прокуратури закінчено", - сказав він.

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Однак, зі слів прокурора, поки що залишається не завершеною комісійна експертиза.

Нагадаємо, раніше у прокуратурі повідомляли, що в Іловайську загинули понад 360 українських військових, понад півтисячі бійців АТО отримали поранення, 180 осіб досі вважаються зниклими безвісти.