Прокуратура вийшла на фінішну пряму в розслідуванні Іловайського котла
Військова прокуратура практично завершила розслідування кримінального провадження стосовно подій під Іловайськом Донецької області влітку 2014 року.
Тоді велика кількість українських військових опинилася в оточенні російсько-терористичних військ. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
"Фактично розслідування кримінального провадження, пов'язаного з трагедією під Іловайськом, слідчими військової прокуратури закінчено", - сказав він.
Читайте такожВійськова прокуратура розслідує "Іловайський котел" як "недбале ставлення до військової служби"
Однак, зі слів прокурора, поки що залишається не завершеною комісійна експертиза.
Нагадаємо, раніше у прокуратурі повідомляли, що в Іловайську загинули понад 360 українських військових, понад півтисячі бійців АТО отримали поранення, 180 осіб досі вважаються зниклими безвісти.