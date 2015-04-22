Зміни до Конституції щодо децентралізації мають бути проголосовані двічі до 15 липня - Гройсман

23:19, 22 квітня 2015
Політика
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Зміни до Конституції України в частині децентралізації мають бути проголосовані двічі Верховною Радою до 15 липня.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на засіданні робочої групи з питань організації державної влади та децентралізації, що створена у складі конституційної комісії.

Він зазначив: “Мені процес не важливий, але я б хотів, щоб в кінці цього процесу був результат”.

За його словами, індикатором роботи групи та комісії буде “голосування двічі в українському парламенті проекту закону щодо змін до Конституції в частині децентралізації (йдеться про те, щоб на цій сесії парламенту, яка закінчується в середині липня був попередньо ухвалений законопроект і направлений на розгляд Конституційного суду України — УНІАН)”. “Це має відбутися не пізніше 15 липня. Бажано на два тижні раніше. Ось це має бути нашим з вами результатом”, - підкреслив Гройсман.

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При цьому він наголосив на необхідності узгодженості позицій “всередині групи, всередині конституційної комісії”.

За його словами, мають бути враховані пропозиції президента, які він внесе, а також “нам потрібно зрозуміти і врахувати позицію Венеціанської комісії і це дуже важливо”. “Але часу в нас - не більше, ніж до 15 липня”, - наголосив він.

Гройсман нагадав, що робоча група має підготувати до 13 травня узгоджений текст законопроекту про внесення відповідних змін до Конституції України.

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