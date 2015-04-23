Комітет свободи слова звернеться до МВС і СБУ щодо розслідування вбивства Бузини

Таке рішення депутати ухвалили одноголосно на черговому засіданні 22 квітня, повідомляє «Телекритика».

Засідання пройде в закритому режимі.

«Ми обов'язково повинні затримати виконавців вбивства, щоб дізнатися, хто замовник. Це особливо важливо перед травневими світами», - сказала голова комітету Вікторія Сюмар.

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Крім того Вікторія Сюмар назвала вбивство Олеся Бузини політичним. «Його вбили за його політичні погляди», - сказала вона.

Нагадаємо, 16 квітня близько 13.30 у Києві, у дворі власного буденку по вул. Дегтярівській, було вбито скандально відомого публіциста та письменника Олеся Бузину.

Народний депутат, радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко заявив, що не виключає, що вбивство скандально відомого журналіста Олеся Бузини і колишнього депутата парламенту від Партії регіонів Олега Калашникова організовано російськими спецслужбами.