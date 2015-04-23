Франція постачатиме в Україну вертольоти і системи радіозв'язку

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Компанія Thales Communication & Security S.A.S постачатиме засоби тактичного радіозв'язку. Компанія Airbus Helicopters S.A.S. продаватиме в Україну одномоторні вертольоти H125.

Читайте такожОлланд знову відмовився поставляти Містралі Росії, при цьому пообіцявши повернути гроші

Окрім того, фахівці державного підприємства "Укрінмаш" уклали Меморандум про взаєморозуміння з компанією Thales Systems Aeroportes S.A.у відносно спільного проекту зі створення сучасного патрульного літака.

Зазначається, що стратегічні домовленості у сфері військово-технічного співробітництва між Україною та Францією досягнуті у рамках робочого візиту президента Петра Порошенка до Франції.

Як повідомляв УНІАН, Олланд і Порошенко 22 квітня провели зустріч у Парижі.

В ході зустрічі глави держав обговорили виконання Мінських угод та можливість відправлення міжнародної миротворчої місії в зону конфлікту на сході України.

Президент Франції в ході зустрічі висловив невпевненість у необхідності присутності миротворчої місії на Донбасі.

Кроме этого, Олланд заявив, що Франція ратифікує угоду про асоціацію України з ЄС протягом цього місяця.