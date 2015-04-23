Франція постачатиме в Україну вертольоти і системи радіозв'язку
Світові лідери озброєнь із Франції постачатимуть Збройним силам України вертольоти та системи радіозв'язку.
Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".
Компанія Thales Communication & Security S.A.S постачатиме засоби тактичного радіозв'язку. Компанія Airbus Helicopters S.A.S. продаватиме в Україну одномоторні вертольоти H125.
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Окрім того, фахівці державного підприємства "Укрінмаш" уклали Меморандум про взаєморозуміння з компанією Thales Systems Aeroportes S.A.у відносно спільного проекту зі створення сучасного патрульного літака.
Зазначається, що стратегічні домовленості у сфері військово-технічного співробітництва між Україною та Францією досягнуті у рамках робочого візиту президента Петра Порошенка до Франції.
Як повідомляв УНІАН, Олланд і Порошенко 22 квітня провели зустріч у Парижі.
В ході зустрічі глави держав обговорили виконання Мінських угод та можливість відправлення міжнародної миротворчої місії в зону конфлікту на сході України.
Президент Франції в ході зустрічі висловив невпевненість у необхідності присутності миротворчої місії на Донбасі.
Кроме этого, Олланд заявив, що Франція ратифікує угоду про асоціацію України з ЄС протягом цього місяця.