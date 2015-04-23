Ватажок бойовиків "ДНР" зізнався, що його батько живе на вільній частині України

Про це він розповів в інтерв'ю Саймону Островському для видання Vice News.

Перед інтерв'ю журналіст зазначив, що прес-служба заздалегідь вимагала список запитань і викреслила одне з них, таким чином заборонивши питати про стосунки з Росією, передає Українська правда.

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Коментуючи той факт, що економічна ситуація в Україні краща, ніж на окупованій території, Захарченко сказав:

"Я скажу за свого батька, який живе на території України, окупованій нашій землі, він не отримує пенсію вже третій місяць".

При цьому Захарченко заявив, що бойовики побудували свою банківську систему, працювати якій допоможе Південна Осетія (невизнана частина Грузії, яка в результаті російської агресії в 2008 році була окупована - ред.).

"Сьогодні у нас відкрито представництво Південної Осетії, через неї банківська система працюватиме на весь світ", - сказав Захарченко.

При цьому лідер бойовиків переконує, що воює з нацистами. Він також не налаштований на перемир'я.

"Є маса людей і безліч регіонів (має на увазі областей України - ред.), які мають право на самовизначення. Історична справедливість повинна восторжествувати, і велика країна, якою була СРСР, має бути повернена, це моя особиста думка", - сказав Захарченко.

Коли журналіст поставив йому запитання про те, що на їхньому боці воюють війська з Росії і як приклад навів танкістів з Бурятії під Дебальцевим, прес-секретар Захарченка втрутилася в інтерв'ю і пригрозила:

"Якщо ви будете ставити питання не по списку, я просто звідси вас вижену".