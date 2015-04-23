Мітингувальники під Радою вимагають прийняти закон про земельні ресурси

Серед людей, які прийшли на мітинг - депутати сільських рад, фермери, представники громадськості. У руках мітингувальників прапори з написами «За відродження села» і «Землю - громадам. За 1159», такою вимогою вони називають ухвалення законопроекту № 1159 «Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами».

Самі мітингувальники кажуть, що вийшли на акцію протесту під парламент з-за того, що Верховна Рада вже 5 разів відкладала його голосування.

«Сьогодні у місцевих рад відсутня інформація навіть про обіг земель і тих осіб, які користуються землею. Цим всім розпоряджається Держземагентство. Для того, щоб, наприклад, одержати земельну ділянку в користування, людина змушена йти мінімум до обласного центру, а іноді і до Києва, замість того, щоб вирішити це питання на місцевому рівні. Без дозволу з Києва ми у себе в селі не можемо виділити землі, наприклад, під кладовища! Тому ми хочемо, щоб Верховна Рада проголосувала за законопроект 1159, який дозволяє місцевим громадам самостійно розпоряджатися землею», - пояснив один з організаторів мітингу Іван Писаренко, голова Асоціації фермерів Решетилівського району Полтавської області.

Законопроектом 1159 пропонується віднести до комунальної власності територіальних громад (сіл, селищ, міст) всі землі, розташовані за межами населених пунктів в межах територій відповідних сільських, селищних, міських рад. Крім цього, передбачається передати від районних державних адміністрацій в сільські, селищні, міські ради повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

Тим часом, у сесійній залі депутати групи «Відродження» заблокували трибуну з вимогою ухвалити законопроект № 1159.

Голова фракції «Блок Петра Порошенко» У Верховній Раді Юрій Луценко заявив про те, що фракція підтримує ідею законопроекту № 1159 і запропонував проголосувати його разом із законами про децентралізацію.

На вимогу двох фракцій в роботі парламенту оголосили перерву.

Як пояснив ініціатор законопроекту 1159, народний депутат групи «Відродження» Олег Кулініч, розгляд документа відкладають вже в п'ятий раз.

«Проти прийняття законопроекту активно виступає Держземагентство. Це і не дивно, так як чиновникам таке положення справ вигідно. Мало не щотижня ми чуємо про нові земельні скандали, в яких вони попадаються на хабарах в десятки тисяч доларів. Ми обов'язково доб'ємося прийняття цього законопроекту і повернемо місцевим громадам права розпоряджатися землею. Якщо до нас не дослухаються, ми будемо блокувати трибуну до тих пір, поки законопроект не буде проголосований», - сказав співавтор законопроекту, народний депутат групи «Відродження» Олег Кулунич.

Він також додав, що співавторами законопроекту на сьогодні є понад 20 народних депутатів від усіх фракцій.