Народний фронт заявив, що ГПУ розслідує фінансування тероризму Фірташем і Льовочкіним

Про це заявив народний депутат Ігор Алексєєв під час брифінгу за результатами сьогоднішнього візиту парламентарів до Генерального прокурора, повідомляє прес-служба партії.

Він зазначив, що стаття про фінансування тероризму передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років.

Читайте такожШокін доручив допитати Фірташа і Льовочкіна з приводу купівлі-продажу "Інтера" - Геращенко«Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури провести повний ряд слідчих дій, у першу чергу допитати особисто Сергія Льовочкіна та Дмитра Фірташа», - сказав народний депутат.

«Вони повинні надати свої пояснення та свідчення і розкрити суспільству, за які кошти, коли і звідки вони їх взяли – це сума $100 млн - вони купили 30-відсоткову частку «Інтеру» у російського телеканалу «ОРТ», - наголосив Алексєєв.