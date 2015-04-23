Народний фронт заявив, що ГПУ розслідує фінансування тероризму Фірташем і Льовочкіним

22:04, 23 квітня 2015
Політика
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Генеральна прокуратура після звернення групи народних депутатів «Народного фронту» відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму під час купівлі у 2015 році колишнім головою адміністрації президента Януковича Сергієм Льовочкіним та олігархом Дмитром Фірташем частки телеканалу «Інтер» у російського телеканалу «ОРТ».

ГПУ відкрила провадження - депутат / Фото УНІАН

Про це заявив народний депутат Ігор Алексєєв під час брифінгу за результатами сьогоднішнього візиту парламентарів до Генерального прокурора, повідомляє прес-служба партії.

Він зазначив, що стаття про фінансування тероризму передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років. 

Читайте такожШокін доручив допитати Фірташа і Льовочкіна з приводу купівлі-продажу "Інтера" - Геращенко«Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури провести повний ряд слідчих дій, у першу чергу допитати особисто Сергія Льовочкіна та Дмитра Фірташа», - сказав народний депутат. 

«Вони повинні надати свої пояснення та свідчення і розкрити суспільству, за які кошти, коли і звідки вони їх взяли – це сума $100 млн - вони купили 30-відсоткову частку «Інтеру» у російського телеканалу «ОРТ», - наголосив Алексєєв.

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