Яценюк: армії потрібне закордонне озброєння

Таку заяву зробив премʼєр-міністр Арсеній Яценюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді. "Ми вважаємо, що конфлікт на Донбасі повинен бути вирішений через повне і беззастережне виконання Росією мінських угод. Ми вважаємо, що дипломатичні зусилля України і всього світу повинні бути підкріплені військовою силою Збройних сил України", – підкреслив премʼєр.

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"Ми зверталися і звертаємося до наших західних партнерів з тим, що українській армії потрібна допомога. Українській армії потрібне озброєння для захисту України. Наші західні партнери повинні почути: сьогодні Україна бореться не тільки за себе – ми боремося за мир і стабільність у Європейському союзі, ми боремося за мир у світі, проти російської агресії", – заявив Арсеній Яценюк.