Захід припинить надавати допомогу, якщо Україна не боротиметься з корупцією – дипломат США

Як передає кореспондент УНІАН, про це на міжнародній конференції "Пошук та управління арештованими та конфіскованими активами в Україні та світі" заявив юридичний радник Посольства США в Україні Джефрі Коул.

За словами Коула, державні активи в Україні продовжують розкрадати і нинішні чиновники, тому боротьба з корупцією є основним завданням України, інакше Україна не отримає допомоги від Заходу.

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"Зараз активи продовжують розкрадатися в громадян України. Потрібно спинити корупцію. Якщо Україні вдасться це зробити, то вона продовжуватиме отримувати допомогу від європейських донорів, якщо ні, то допомога припиниться", - сказав Коул.

Окрім того, він додав, що Сполучені Штати готові надавати Україні технічну допомогу і поради фахівців у питанні повернення вкрадених активів, як тільки група з питань конфіскації вкрадених активів буде сформована.

Його підтримав єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів з питань розширення Йоганнес Ган. Він зазначив, що Україні потрібно покращувати систему повернення вкрадених активів, і якщо це буде зроблено, то це відлякуватиме потенційних корупціонерів від розкрадання державного майна.