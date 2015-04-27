Луценко: Бойовики почнуть наступ з імовірністю 80%

Про це в прямому ефірі "Подробностей" у неділю, 26 квітня, сказав лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко, повідомляє Обозреватель.

"Імовірність відновлення активних дій на Донбасі - 80%", - сказав він.

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"Зараз війська терористів приведені в найвищий ступінь готовності до наступу", - додав він.