Луценко: Бойовики почнуть наступ з імовірністю 80%
00:22, 27 квітня 2015Політика
4297 0
Ймовірність того, що на Донбасі відновляться активні військові дії становить 80%.
Луценко впевнений, що бойовики відновлять активність на сході України / Фото УНІАН
Про це в прямому ефірі "Подробностей" у неділю, 26 квітня, сказав лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко, повідомляє Обозреватель.
"Імовірність відновлення активних дій на Донбасі - 80%", - сказав він.
Читайте такожПорошенко не виключає введення воєнного стану в разі атаки бойовиків
"Зараз війська терористів приведені в найвищий ступінь готовності до наступу", - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter