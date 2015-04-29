США засудили обмеження свободи преси в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вашингтоні сьогодні сказала в.о. речника Держдепартаменту США Марі Гарф. (Трансляція брифінгу здійснювалась на сайті Держдепу США - УНІАН).

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Зокрема, представник Держдепартаменту зазначила, що після окупації Росією Криму, окупаційна влада закрила 11 з 12 кримських видань та засобів масової інформації, включаючи кримськотатарський канал ATR, який був останнім незалежним телеканалом на півострові.

Разом з цим, вона відзначила, що "окупаційна влада також заборонила більшість україномовних передач, замінивши їх контентом російських програм".

"Ці обмеження свободи преси є частиною погіршення ситуації в Криму та демонстрацією, що Росія зневажає населення Криму", - заявила в.о. речника Держдепартаменту.

Також, вона відзначила, що "окупаційна влада систематично закриває простір для вираження думок та проводить кампанію із залякування, метою якої є затримання та судове переслідування незалежних журналістів".

"Всі жителі Криму повинні мати доступ до широкого спектру новин, думок та інформації. Ми засуджуємо зловживання Росії та закликаємо припинити окупацію Криму, який є частиною України", - наголосила Гарф.