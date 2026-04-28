Російський "Африканський корпус" раніше зазнав втрат у бою з повстанцями.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва наголошує на важливості якнайшвидшого відновлення миру та стабільності в Малі. Про це пише Reuters.

В агентстві нагадали, що російські війська допомагають уряду Малі, очолюваному військовими, боротися з повстанцями, які минулими вихідними здійснили серію нападів в околицях столиці Бамако та по всій країні. Російські ЗМІ писали, що раніше російський "Африканський корпус" (колишня ПВК "Вагнер") допоміг запобігти перевороту і не дав повстанцям захопити ключові об'єкти.

"Ми вважаємо важливим, щоб у країні якомога швидше відновилася мирна і стабільна обстановка", – сказав Пєсков.

Журналісти зазначили, що раніше російський "Африканський корпус" зазнав втрат після того, як вивів свої сили з міста Кідал, де минулими вихідними точилися запеклі бої.

Також Пєсков не став відповідати на запитання журналістів про те, чи є у Кремля якась інформація про самопроголошеного президента Малі Ассімі Гоїте.

"Таку інформацію вам слід шукати в самій Малі, а не в Кремлі", - відповів прессекретар російського диктатора Володимира Путіна.

Російські війська відступили з міста Кідал - що відомо

Нагадаємо, що раніше російський "Африканський корпус" оголосив про термінове виведення своїх сил з ключового пустельного міста Кідал у Малі. Населений пункт, який роками був символом присутності Москви в регіоні, знову перейшов під контроль повстанців-туарегів.

Місто було захоплено в результаті масштабної скоординованої атаки на військові об'єкти по всій країні. Російські найманці, які замінили групу "Вагнер", назвали свою втечу "спільним рішенням" з малійською хунтою. Однак експерти вбачають у цьому гучне фіаско Москви.

