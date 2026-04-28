Вперше з початку війни в Ірані через Ормузьку протоку пройшов танкер з газом, - Bloomberg

Вперше від початку війни в Ірані через Ормузьку протоку пройшов танкер зі скрапленим газом, повідомляє Bloomberg.

За даними систем відстеження суден, танкер "Мубараз", який на початку березня завантажився на об’єкті компанії Abu Dhabi National Oil Co. в Об’єднаних Арабських Еміратах, зараз проходить повз південну частину Індії.

Дані свідчать, що танкер перебував у Перській затоці, але 31 березня перестав надсилати сигнал, а 27 квітня знову з'явився на захід від Індії. Наразі танкер прямує до Китаю і планує прибути до 15 травня.

Видання зазначає, що судна після початку війни на Близькому сході часто вимикають транспондери під час проходження Ормузької протоки, щоб уникнути виявлення, а дані про судна також можуть бути змінені.

"Можливий прохід судна через Ормузьку протоку може породити надії на збільшення експорту СПГ з регіону. Інші судна в затоці, судячи з усього, залишаються на місці. Кілька суден, що перевозили катарський скраплений природний газ, наблизилися до протоки, але розвернулися", - зазначає видання.

Водночас, за даними системи відстеження суден, на початку квітня порожній танкер-газовоз виходив з Ормузької протоки, однак немає підтверджених даних про транзит через протоку танкерів, завантажених паливом.

Журналісти нагадують, що до війни на Близькому Сході щодня через Ормуз проходило приблизно три завантажені танкери з СПГ.

18 квітня Іран повторно заблокував Ормузьку протоку на наступний день після відновлення вільного судноплавства. Таким чином, розпочалася подвійна блокада протоки. Річ у тім, що 13 квітня США ввели власну морську блокаду іранських портів, перехоплюючи кораблі, що прямують до Ірану або з нього.

Попри блокаду низка підсанкційних танкерів з нафтою успішно подолали Ормузьку протоку.

