Бійці ССО вдарили по базі 'Іскандерів' у Криму (відео)

Техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя.

У ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили місце зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Про це повідомила пресслужба ССО.

Зазначається, що прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини.

"Підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації. Ураження та знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", - наголосили в ССО.

Удари по військових цілях в Криму

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у м. Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" (АР Крим, ТОТ України). В результаті операції уражено три військові кораблі, винищувач та інші важливі цілі.

Зокрема, внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено великий десантний корабель ВМФ РФ "Ямал"; великий десантний корабель ВМФ РФ "Фільченков"; та корабель-розвідник "Іван Хурс". Крім того, завдано удару по літаку МіГ-31 на аеродромі "Бельбек".

Також цілями ударів СБУ стали навчальний центр ЧФ РФ "Лукомка"; штаб радіотехнічної розвідки сил ППО, РЛС МР-10М1 "Мис-М1" та техніко-експлуатаційна частина аеродрому "Бельбек".

