Суд Відня відмовив США в екстрадиції Фірташа

Відповідне рішення суд оголосив ввечері 30 квітня, пише Українська правда.

Як повідомив журналіст The New York Times Девід Гершенгорн, рішення суду про відмову в естрадиції було зачитано під "голосні оплески", через що суд попросив дотримуватися тиші.

Як зазначає Гершенгорн, після оголошення вироку суду Фірташ "посміхався з полегшенням".

"Суддя пояснив своє рішення політичною вмотивованістю (справи), яка стала основою для відмови в екстрадиції, навіть якщо стався злочин", - додав журналіст.

За його словами, суддя зазначив, що "сумнівається, чи існували свідки, наведені владою США, у справі Фірташа: "Там просто не було достатньо доказів".

Також Гершенгорн зазначив: за словами судді, США "явно не хочуть бачити Кличка у керівництві (України), а Фірташ підтримував його".

Прокуратура Австрії подала апеляцію на відмову в екстрадиції Фірташа.

"Тепер Фірташ може залишати межі Австрії, але він повинен з'явитися, якщо суд викличе його", - зазначив суддя.

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Також, за словами судді, США все ще можуть надати додаткові докази проти Фірташа.

Як відомо, 12 березня 2014 року поліція Австрії заарештувала Фірташа у Відню у зв'язку з розслідуванням Федеральним бюро розслідувань США справи про корупцію індійських чиновників при реалізації інвестиційного проекту в Індії в 2006 році, у якому Фірташ нібито брав участь.

США видали запит на екстрадицію підозрюваного.

21 березня 2014 року австрійський суд звільнив Фірташа під заставу 125 млн євро.

Лінію захисту на цьому суді Фірташ і його адвокати будують на нібито політичних мотивах його переслідування з боку США.

Олігарх наполягає, що ще з 2012 рокупідтримував Кличка, а також що нібито зробив багато для відсторонення Януковича від влади.

За його словами, підтримка Кличка нібито не сподобалося американцям і вони почали його політичне переслідування.

На суді 30 квітня були присутні Юлія Льовочкіна, Вадим Рабинович, Михайло Папієв, Юрій Бойко, свідчення урежимі відеоконференції дав Віталій Кличко.